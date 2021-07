Euro 2020, controlli su voli da Inghilterra e check point all'Olimpico

Finora sui primi voli della giornata atterrati nella Capitale non sono stati intercettati tifosi, ma solo famiglie e alcuni giornalisti britannici accreditati per seguire la partita con l'Ucraina. All'Olimpico domani saranno allestiti dei check point in alcuni punti a ridosso dello stadio per una verifica da parte delle forze dell'ordine prima di accedere ai tornelli

Continua a essere alta la vigilanza negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino per monitorare l'arrivo di tifosi inglesi in occasione della partita di sabato allo stadio Olimpico tra Ucraina e Inghilterra, valida per i quarti di finale del campionato Europeo (LO SPECIALE - IL CALENDARIO COMPLETO). Domani verranno rafforzati ulteriormente i controlli anche attorno allo Stadio Olimpico. Saranno allestiti dei check point in alcuni punti a ridosso dello stadio per una verifica da parte delle forze dell'ordine prima di accedere ai tornelli. Gli accertamenti riguarderanno in particolare eventuali tifosi provenienti dalla Gran Bretagna e il rispetto della quarantena di 5 giorni.

I controlli

Per quanto riguarda gli aeroporti, l'attenzione della Polizia di Frontiera si sta concentrando sull'arrivo dei voli dalla Gran Bretagna: cinque a Fiumicino (quattro da Londra e uno da Birmingham) e tre a Ciampino (due da Londra e uno da Manchester). A quanto risulta, al momento, sui primi voli della giornata atterrati nella Capitale, tra quelli programmati al Leonardo da Vinci e quelli al G.B.Pastine, non sono stati intercettati tifosi ma solo famiglie e alcuni giornalisti britannici accreditati per seguire la partita dell'Europeo.