Roma, in corso lo sgombero del campo nomadi della Monachina

La polizia locale fa sapere che sono state trovate “poco più di una decina di persone all'interno dei moduli, che progressivamente vengono accolti dal personale dei servizi sociali per l'avvio delle procedure previste per l'assistenza alloggiativa”. Raggi: “Mettiamo fine a sistema che favorisce ghettizzazione”

Sono iniziate questa mattina le operazioni per liberare il campo nomadi "La Monachina". Lo rende noto la polizia locale di Roma Capitale.

L’intervento della polizia locale

"Gli agenti del Gruppo XIII "Aurelio", Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), stanno provvedendo con l'identificazione e l'allontanamento di coloro ancora presenti all'interno dell'area - si legge in una nota -. Poco più di una decina le persone trovate all'interno dei moduli, che progressivamente vengono accolti dal personale dei servizi sociali per l'avvio delle procedure previste per l'assistenza alloggiativa".

Raggi: “Stop a sistema che favorisce ghettizzazione”

"Abbiamo chiuso anche il campo rom La Monachina. Ulteriore importante obiettivo raggiunto nel percorso di superamento e chiusura campi rom presenti a Roma. Mettiamo fine a sistema che favorisce ghettizzazione, che fa spendere milioni di euro ogni anno e che crea disagi per i cittadini". Così sui social la sindaca di Roma, Virginia Raggi.