Incidente a Cerveteri, scontro tra moto e auto: morto un 48enne

La vittima, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta finendo contro un altro veicolo

Un uomo di 48 anni, romano, è morto in un incidente avvenuto ieri intorno alle 18 a Cerveteri, vicino Roma. La vittima era alla guida di una moto quando, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta finendo contro un'auto alla cui guida era un 44enne. Il motociclista è morto sul colpo mentre il 44enne è stato soccorso e trasportato dal 118 all'ospedale di Bracciano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Cerveteri.