Anzio, soccorsa dalla Polizia una barca a vela alla deriva

Un velista in difficoltà a bordo di una barca a vela di 4 metri è stato soccorso da due poliziotti della Squadra Nautica Fluviale ad Anzio. L'imbarcazione aveva il motore in avaria, mentre il vento teso e le correnti contrarie stavano spingendo la barca alla deriva di fronte al porto di Anzio. Ad accorgersi della situazione i due agenti che pattugliavano le acque del litorale sud della provincia di Roma. I poliziotti, raggiunta l'imbarcazione sugli acqua scooter, l'hanno messa in sicurezza con una cima ad una delle moto, per poi portarla a riva. Il velista, seppur spaventato, era in buone condizioni di salute e ha ringraziato i poliziotti.