Roma, aggredisce autista bus e si scaglia contro vigili: arrestato

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di aver aggredito un autista di un bus Cotral e di essersi scagliato contro gli agenti della polizia locale del XIII Gruppo Aurelio, diretto da Massimo Fanelli. I poliziotti sono intervenuti in piazza dei Giureconsulti, in zona Cornelia, durante un servizio di controllo sul territorio. L'uomo dovrà rispondere di minacce, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e a incaricato di pubblico servizio.

L'aggressione

Gli agenti di polizia hanno bloccato il 38enne mentre stava picchiando l'autista di un autobus, fermo in un'area di stazionamento dei mezzi pubblici. Secondo quanto ricostruito, tutto è nato quando l'autista ha notato dallo specchietto retrovisore un uomo lanciare un monopattino contro la fiancata del mezzo. Alla richiesta di spiegazioni, l'uomo lo ha iniziato a prendere a calci, pugni e gomitate. Per l'autista e per uno degli agenti intervenuti é stato necessario ricorrere alle cure mediche. Durante gli accertamenti di rito il 38enne ha anche spaccato una vetrata all'interno della sede del Gruppo. L'arresto è stato convalidato questa mattina al termine del processo con rito direttissimo.