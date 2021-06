Olimpiadi a Tokyo, al Quirinale la cerimonia di consegna del tricolore

Tra emozione e applausi, il Presidente della Repubblica ha consegnato oggi il tricolore ai portabandiera italiani olimpici, Elia Viviani e Jessica Rossi, e paralimpici, Bebe Vio e Federico Morlacchi, in vista dei Giochi di Tokyo. Oltre duecento persone, tra atleti, dirigenti, tecnici e staff, hanno preso parte alla cerimonia che si è svolta al Colle, capitanate dai due presidenti di Coni e Cip, Giovanni Malagò e Luca Pancalli.

Le parole dei quattro portabandiera

"Questa bandiera rappresenta l'Italia che si sta rialzando, che non ha mai mollato con pazienza e sacrificio", ha detto Jessica Rossi, campionessa di tiro a volo, con la voce rotta dalla commozione, mentre secondo il ciclista Viviani gli azzurri vivranno "l'Olimpiade della ripartenza con più determinazione dopo aver affrontato una situazione pandemica molto difficile". Tanti applausi anche per il discorso di Bebe Vio, che ha raccontato il significato per lei del tricolore, in cui vede anche Alex Zanardi, "la prima persona con disabilità che ho conosciuto: rappresenta tutto il percorso che abbiamo fatto. Potervi rappresentare tutti - ha concluso - la schermitrice - sarà l'emozione più grande della mia vita". Infine Morlacchi ha promesso che a Tokyo sarà "dedicato ogni gesto a tutte le persone che in questi sedici mesi di pandemia hanno perso la vita o hanno rischiato di perderla, chi ha lottato per tenere il proprio caro vicino o chi ha lottato per salvare più vite possibili. Sono sicuro che sarà l'Olimpiade di un nuovo inizio".

Malagò cita Dante: “Atleti sono stelle che danno speranza”

"Saranno i giochi più importanti di sempre, ritengo i più belli di sempre. Nella storia dello sport ci sarà un prima e un dopo Tokyo”, ha detto Malagò durante il suo discorso. Il numero uno del Coni ha poi citato Dante: "E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Le stelle sono gli atleti e le atlete qui presenti, che daranno luce e speranza al nostro Paese oggi e per sempre", ha concluso.