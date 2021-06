Roma, minaccia con 2 coltelli proprietario albergo: arrestato 17enne

Il giovane, che alloggiava nel medesimo hotel in via Margherita dove ha minacciato il titolare, è stato disarmato dalla polizia

Un 17enne marocchino ha minacciato con due coltelli il proprietario di un albergo a Roma in via Margherita, dove alloggiava lo stesso giovane, ma è stato disarmato poco dopo il fatto dalla polizia, messo in sicurezza e successivamente condotto presso gli uffici del I Distretto Trevi Campo Marzio per le formalità di rito. Gli agenti della sezione Volanti, del commissariato Villa Glori e del commissariato San Lorenzo hanno ammanettato il ragazzo per resistenza, lesioni e minaccia a pubblico ufficiale.