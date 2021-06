Incidente sulla A1, tamponamento fra tir: due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un tamponamento che ha coinvolto tre autotreni che viaggiavano lungo l'autostrada A1, all'altezza dell'uscita di Settebagni, in direzione Roma. Lo riferiscono i Vigili del fuoco spiegando che uno dei feriti è stato estratto dalle lamiere dai pompieri e trasportato all'ospedale S. Andrea in codice rosso. L'autostrada, aggiungono i Vigili del fuoco, è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.