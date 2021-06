Roma, in motorino si schianta contro auto parcheggiate: morto 21enne

È avvenuto in via Di Torrevecchia. Il giovane ha perso il controllo dello uno scooter su cui era a bordo e si è schiantato contro tre veicoli in sosta

Un ragazzo di 21 anni è morto a Roma in un incidente stradale avvenuto nella notte in via Di Torrevecchia. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Gruppo Prati della polizia locale della Capitale. Secondo una prima ricostruzione, il giovane ha perso il controllo dello uno scooter su cui era a bordo e si è schiantato contro tre veicoli in sosta.