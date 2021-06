Roma, investito 69enne con il suo cane: caccia al pirata della strada

L'episodio è accaduto poco dopo le 7:30 in Via Nomentana, all'incrocio Via Val D'Ossola. Il cane è deceduto nell'impatto mentre l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso

A Roma questa mattina un uomo e il suo cane sono stati investiti da un'auto che ha poi proseguito la sua corsa. L'episodio è accaduto poco dopo le 7:30 in Via Nomentana, all'incrocio Via Val D'Ossola. Il cane è deceduto nell'impatto mentre l'uomo, un 69enne, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Le indagini

Sono in corso le indagini della polizia locale che ha già acquisito alcuni elementi sull'auto pirata. Sono tuttora in corso i rilievi da parte degli agenti per ricostruire quanto accaduto e risalire al responsabile, anche attraverso la raccolta di testimonianze e l'acquisizione di immagini di video sorveglianza della zona.