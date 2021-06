Incidente su Roma-Civitavecchia, camion in fiamme e traffico in tilt

Il conducente all'interno è rimasto incastrato: alcuni automobilisti corsi in soccorso hanno sentito delle urla strazianti. Per l'uomo non c’è stato nulla da fare

Incidente sulla Roma-Civitavecchia. Questa mattina un camion si è ribaltato poco dopo Civitavecchia Nord e ha preso fuoco. Come riporta Il Messaggero, l'autostrada è al momento bloccata. Il veicolo si trova sulla corsia verso Roma e dal tir è caduta della legna che ha invaso la carreggiata opposta. Il conducente all'interno è rimasto incastrato: alcuni automobilisti corsi in soccorso hanno sentito delle urla strazianti. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. Sembra che sia scoppiato un pneumatico del Tir. Poi il camion ha urtato il guardrail.