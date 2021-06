Trovato coltello insanguinato in cassonetto a Roma, indagini in corso

E' successo stamattina intorno alle 8 in zona piazza Meucci. Sul posto sono in corso gli accertamenti della scientifica

In un cassonetto dei rifiuti a Roma è stata rinvenuta da agenti della polizia locale una busta insanguinata con dentro un coltello. E' successo stamattina intorno alle 8 in zona piazza Meucci, dove una pattuglia del XI Gruppo Marconi ha notato una macchia di sangue sul marciapiedi. Seguendo le tracce ematiche gli agenti sono arrivati al cassonetto, dove è stata ritrovata l'arma infilata in una busta. Circoscritta l'area, è stata allertata la polizia di Stato. Sul posto sono in corso gli accertamenti della scientifica.