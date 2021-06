Mezzo chilo di shaboo nel flacone dello shampoo, un arresto a Roma

Sequestrati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.935 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Lo stupefacente, venduto al dettaglio, avrebbe fruttato circa 45mila euro

Oltre mezzo chilo di shaboo nascosto in un flacone dello shampoo: è quanto hanno scoperto ieri mattina i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro a casa di un 36enne, in via dei Quattro Venti a Roma. L'uomo, un pregiudicato originario del Bangladesh, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L'arresto

Individuata l'abitazione dell'uomo, tenuto sotto osservazione, i militari hanno fatto scattare il blitz trovando l'ingente quantitativo di droga. Sequestrati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.935 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Lo stupefacente, venduto al dettaglio, avrebbe fruttato circa 45mila euro.