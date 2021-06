Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio sono 164 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ore a fronte di quasi 27mila test, con un'incidenza del 2,1%. I decessi nelle ultime ore sono stati 8, mentre i ricoverati sono 481 e le persone in terapia intensiva sono 102. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - I DATI SUI VACCINI IN ITALIA)

10:38 – D'Amato: “Open day non sono stati un errore”

Non è stato un errore quello degli open day con vaccino a vettore virale, perché è "servito comunque a coprire un certo numero di ragazzi con un vaccino approvato per tutti i maggiorenni. E inoltre quegli eventi erano avallati dal Cts con un parere di non molto tempo fa, cioè del 12 maggio. E comunque nel Lazio l'80% dei vaccini di AstraZeneca sono stati somministrati a over 60. I più giovani sono una quota residuale. Ai maturandi ad esempio abbiamo dato Pfizer". Così Alessio D'Amato, assessore alla Salute del Lazio, su Repubblica. Quanto al cambio di linea su AstraZeneca, D'Amato osserva che "bisogna che dicano le cose chiaramente. Anche nel documento del Cts alla base di quell'atto c'è sempre una forte raccomandazione, non una indicazione precisa. Devono dire sì o no". Il ministero non è stato abbastanza chiaro? "Su AstraZeneca sì, è stato chiaro, anche se ora aspettiamo che si esprima di nuovo l'Aifa. Però nella circolare non si dice niente di Johnson&Johnson, che invece a leggere il parere del Cts sembrerebbe accomunato allo stesso destino. Continuano a fare lo scaricabarile su di noi". Secondo l'assessore, "la storia del vaccino di AstraZeneca è segnata da errori clamorosi dettati dalla scarsa chiarezza: prima ci autorizzano sotto certe fasce di età, poi sopra, poi cambiano ancora idea. C'è confusione, capisco i legittimi dubbi dei cittadini".

8:13 - Nel Lazio 164 nuovi casi

"Su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-1.303) e oltre 19mila antigenici per un totale di quasi 27mila test, si registrano 164 nuovi casi positivi (-5), i decessi sono 8 (-4), i ricoverati sono 481 (-31). I guariti 953, le terapie intensive sono 102 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,6%". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "I casi a Roma città sono a quota 61 - aggiunge -. Procede andamento da zona bianca”.