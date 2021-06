Droga, periferie di Roma osservate speciali: 13 arresti

Lotta allo spaccio di droga nella periferia di Roma. La polizia ha arrestato 13 persone. In particolare gli investigatori del commissariato Porta Maggiore già da qualche tempo, sospettavano di un possibile significativo traffico di droga nei pressi di un minimarket 'etnico' posto nella zona di Rocca Cencia. Viste le difficoltà logistiche per avvicinarsi discretamente al luogo, i poliziotti sono ricorsi a un sofisticato sistema di riconoscimento a distanza che ha permesso di individuare due nigeriani come spacciatori, poi arrestati. Invece, in un appartametno sono stati sequestrati sei etti di eroina e arrestate due persone. Tre minorenni e un 50enne, invece, sono stati arrestati nel territorio del VI Distretto Casilino.

Gli arresti arresti

Non solo. Nella zona di Fidene un ragazzo di 26 anni è stato sorpreso dagli agenti con in macchina 12 dosi di cocaina. E ancora, gli agenti del IX Distretto Esposizione hanno arrestato nel quartiere Ardeatina un 39enne romeno: l'uomo durante un controllo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, e poi, perquisendo l'auto sono stati rinvenuti altri cinque grammi della stessa sostanza. In casa sono stati invece trovati poco meno di duemila euro e il materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'uomo e' stato anche indagato per guida senza patente. Oltre 350 grammi di marijuana e 1200 euro sono stati sequestrati dagli investigatori del commissariato Romanina a un 32enne fermato nei pressi del parcheggio di un supermercato di Tor Tre Teste.