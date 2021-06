Roma, minaccia con coltello moglie e figlie piccole: denunciato 45enne

Un uomo di 45 anni è stato denunciato in stato di libertà dopo aver maltrattato e minacciato con un coltello la moglie e le figlie di 3 e 6 anni. E' successo nel quartiere residenziale di Casal Palocco (Roma).

La vicenda

Al culmine di un litigio scaturito per futili motivi, il 45enne ha minacciato con un coltello la moglie e le due figliolette, per poi allontanarsi dall'abitazione con un furgone. La donna ha allertato i carabinieri che hanno fatto scattare le ricerche. Dopo circa un'ora l'uomo è stato rintracciato dai militari mentre girovagava vicino casa alla guida del furgone, con il coltello con sé. Il 45enne, che risultava anche possedere regolarmente delle armi, è risultato positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche. E' stato quindi denunciato per maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di armi e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche. Le armi detenute regolarmente sono state ritirate in via precauzionale, mentre la donna e i bambini, ancora in evidente stato di agitazione, sono stati accompagnati presso l'abitazione di un familiare.