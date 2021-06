Aggredirono brutalmente ragazzi a Formia: “Daspo Willy” per 2 giovani

I destinatari della misura sono stati denunciato lo scorso maggio dopo essersi resi responsabili di un pestaggio nei confronti di due giovani, per futili motivi, davanti a un noto ristorante situato nell'area della movida formiana. I due usarono anche un manganello e misero a soqquadro il locale

Il questore di Latina ha emesso due provvedimenti “Daspo Willy” nei confronti di due giovani di Formia di 18 e 20 anni, denunciati in stato di libertà lo scorso maggio dopo essersi resi responsabili di una brutale aggressione nei confronti di due giovani, per futili motivi, avvenuta davanti a un noto ristorante situato nell'area della movida formiana. I due usarono per il pestaggio anche un manganello e misero a soqquadro il locale.

I due “Daspo Willy”

I provvedimenti vietano l'accesso nei locali pubblici a chi è stato condannato o denunciato per reati commessi all'interno o nelle vicinanze di bar, ristoranti, pizzerie, sale gioco, discoteche. La misura del questore durerà un anno e riguarda il territorio di Formia: in caso di violazione, i due rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.