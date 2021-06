Covid Lazio, vaccini: dal 6 giugno Junior open day per 12-16enni

Nel Lazio ci saranno Junior open day dedicati al vaccino anti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - I DATI SUL VACCINO - L'EMERGENZA NEL LAZIO E A ROMA) per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni: il primo sarà a Rieti domenica 6 giugno con le prime 120 dosi di Pfizer. Per la stessa fascia di età, inoltre, è stato chiuso un accordo con i pediatri Fimp-Cipe che avranno il supporto scientifico dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Per la prenotazione bisogna rivolgersi al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale da cui il paziente è assistito.