Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri si sono registrati 196 nuovi casi nel Lazio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:24 - Vaccini, Zingaretti: "Nel Lazio grande affluenza di giovani"

"Sui giovani confermo quanto è stato detto. Ero sicuro che sarebbe arrivata una 'massa' di ragazze e ragazzi per vaccinarsi. Vogliono tornare a vivere. Psicologicamente sono quelli che hanno pagato di più lo stare a casa e sono quelli che pagheranno di più i debiti che stiamo facendo. I giovani Vogliono tornare a vivere e a divertirsi". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a Tg2 Post. "Abbiamo iniziato con gli open day. Ora con gli open week per i 18enni e i maturandi". Abbiamo voluto "dare loro un segnale. Ed è giusto, perché sta arrivando l'estate" e i giovani devono "vivere l'estate in modo sereno e sicuro".