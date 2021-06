Droga, sequestrati cinque chili in scalo di Ciampino

In particolare, all'interno di alcuni colli provenienti dalla Spagna, che formalmente avrebbero dovuto contenere "effetti personali", sono stati scoperti circa due chili di hashish in un involucro di plastica termosaldata

Oltre cinque chili di droga sono stati intercettati all'aeroporto "G.B. Pastine" di Ciampino dalla guardia di finanza. Le Fiamme Gialle sono riuscite a evitare l'ingresso nel territorio nazionale di oltre cinque chili di stupefacenti tra hashish, marijuana e khat, occultati all'interno di elettrodomestici e confezioni di prodotti alimentari, spediti da vari paesi stranieri e destinati alle piazze di spaccio romane.

Il ritrovamento

In particolare, all'interno di alcuni colli provenienti dalla Spagna, che formalmente avrebbero dovuto contenere "effetti personali", sono stati scoperti circa due chili di hashish in un involucro di plastica termosaldata, stratagemma utilizzato dai trafficanti per ingannare il fiuto dei cani antidroga.