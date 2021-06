Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I posti a disposizione sono esauriti e verranno implementati per sabato 5 e domenica 6 giugno sempre con ticket virtuale sulla app ufirst

Il 2 giugno, per la Festa della Repubblica l'avvio dell'open week Astrazeneca over 18: i posti a disposizione sono esauriti e verranno implementati per sabato 5 e domenica 6 giugno sempre con ticket virtuale sulla app ufirst.

Intanto, ieri nel Lazio si sono registrati 211 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:26 - Iniziato l'avvio dell'open week con Astrazeneca per gli over 18

Il 2 giugno, per la Festa della Repubblica l'avvio dell'open week Astrazeneca over 18: i posti a disposizione sono esauriti e verranno implementati per sabato 5 e domenica 6 giugno sempre con ticket virtuale sulla app ufirst. I ticket verranno staccati da oggi. Nel Lazio sono iniziate anche le somministrazioni dei vaccini nelle farmacie.