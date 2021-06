Roma, colpisce la vicina con le forbici durante una lite: arrestata

La vittima, una donna di 48 anni, ha riportato ferite al torace e alle braccia. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale in codice giallo

Una donna di 50 anni è stata arrestata ad Artena, vicino Roma, dopo aver colpito più volte con delle forbici una vicina durante una lite, scoppiata per via di alcuni dissidi condominiali che andavano avanti da tempo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato la 50enne, ora accusata di lesioni personali aggravate. La vittima, una donna di 48 anni, ha riportato ferite al torace e alle braccia. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale in codice giallo. I militari hanno sequestrato le forbici, mentre la 50enne è stata posta agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.