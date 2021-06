Arrestato a Latina un latitante condannato a 20 anni di carcere

L’uomo, 42 anni, era ricercato in ambito internazionale: nel 2019 aveva pianificato insieme con altri complici l'omicidio di un giornalista "colpevole" di aver scritto un duro articolo nei suoi confronti, ma il delitto fu sventato grazie all’intervento della polizia

La polizia di Stato di Latina ha arrestato un romeno di 42 anni ricercato in ambito internazionale perché condannato a 20 anni di reclusione. Ora si trova presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.

La latitanza

L'uomo, nel 2019, aveva pianificato insieme con altri complici l'omicidio di un giornalista suo connazionale, "colpevole" di aver scritto un duro articolo nei suoi confronti: il delitto fu sventato grazie all'intervento della Polizia romena e da quel momento il 42enne si era reso irreperibile.

Le indagini e l’arresto

Nella serata di ieri, la Squadra Mobile apprendeva, attraverso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, che il ricercato poteva trovarsi a Latina, luogo in cui aveva verosimilmente intenzione di trascorrere alcune settimane. L'attività investigativa permetteva di individuare un possibile fiancheggiatore, suo connazionale, che veniva pedinato e fermato questa mattina, in compagnia di altre due persone tra cui il ricercato, destinatario di un mandato d'arresto europeo. Gli altri due connazionali fermati con lui sono stati denunciati per favoreggiamento personale.