Incendio in un deposito giudiziario vicino Roma, nessun ferito

Un incendio è divampato all'alba in un deposito giudiziario a Colleferro, vicino Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Non risultano feriti ma alcuni veicoli sarebbero stati danneggiati dalle fiamme. Da chiarire le cause del rogo: al momento non si esclude che possa essere partito da alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza.