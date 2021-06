Covid Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio ieri su oltre 11mila tamponi e quasi 15mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, sono stati registrati 195 nuovi casi positivi

A Roma ieri 134 casi mentre nel Lazio su oltre 26mila test sono stati registrati 195 nuovi casi positivi.

10:05 - Vaccini, in arrivo a Pratica di Mare 2,5 milioni di dosi

Altri 2,5 milioni di dosi di vaccini anti covid, oltre ai 3,5 milioni di Pfizer già in distribuzione, sono in arrivo questa settimana in Italia. Secondo quanto si apprende, oggi dovrebbero essere consegnate all'hub della Difesa a Pratica di Mare circa 370mila dosi di Johnson & Johnson, domani oltre 1,7 milioni di Astrazeneca e venerdì quasi 400mila dosi di Moderna.

8:30 - Nel Lazio 195 casi, a Roma 134

Ieri nel Lazio su oltre 11mila tamponi (+4.225) e quasi 15mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, sono stati registrati 195 nuovi casi positivi (-56), i decessi sono 10 (+6), i ricoverati sono 882 (-47). I guariti sono 2.036, le terapie intensive sono 145 (-1): il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 134.