Vaccini: in arrivo a Pratica di Mare altri 2,5 milioni di dosi

Altri 2,5 milioni di dosi di vaccini anti covid, oltre ai 3,5 milioni di Pfizer già in distribuzione, sono in arrivo questa settimana in Italia, a Pratica di Mare (Roma). Secondo quanto si apprende, oggi dovrebbero essere consegnate all'hub della Difesa circa 370mila dosi di Johnson & Johnson, domani oltre 1,7 milioni di Astrazeneca e venerdì quasi 400mila dosi di Moderna.(TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - I DATI SUL VACCINO)

L'andamento della campagna vaccinale

Intanto, sono a quota 40 milioni (39.958.409 secondo il sito ufficiale del Governo) le dosi di vaccino distribuite alle regioni italiane. I dati aggiornati a questa mattina dicono che sono state somministrate finora 35.435.853 dosi pari all'88,7% del totale distribuito, con 12.294.543 persone (pari al 22,66% della popolazione over 12) che hanno completato il ciclo vaccinale. A questi vanno aggiunti circa altri 11 milioni di italiani che hanno già ricevuto la prima dose.