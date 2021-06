Covid Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Le prenotazioni e le somministrazioni per i vaccini per i 12enni nel Lazio avverranno presso i pediatri.

Ieri nel Lazio 195 nuovi casi su oltre 26mila test (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - I DATI SUL VACCINO)

8:01 - Vaccini, nel Lazio prenotazione dal pediatra per over 12

Le prenotazioni e le somministrazioni per i vaccini per i 12enni nel Lazio avverranno presso i pediatri. Il via liberà avverrà sicuramente a giugno per permettere ai ragazzi di essere vaccinati prima del nuovo anno scolastico che auspicabilmente sarà in presenza. L'assessore Alessio D'Amato ha scelto la via dei pediatri anzichè l'iter adottato dalle altre fasce di età, ovvero prenotazione sulla piattaforma e somministrazioni negli hub e nei centri dedicati, perchè i pediatri hanno dimestichezza con i vaccini facendosi già carico delle dosi obbligatorie per bambini e adolescenti.