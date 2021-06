Roma, avvistato un cinghiale in via della Camilluccia. VIDEO

L'animale è stato ripreso mentre si trovava in un parco, diviso da una delle strade più trafficate di Roma solo da una rete piena di buchi, in cui molte persone portano a passeggiare il cane

Continuano gli avvistamenti di cinghiali nella Capitale. Ieri, circa alle 20.30, un animale è stato ripreso in un video girato in via della Camilluccia, proprio nella via che scende verso lo stadio Olimpico.

L'avvistamento

Il cinghiale si trovava in un parco, diviso da una delle strade più trafficate di Roma solo da una rete piena di buchi, in cui molte persone portano a passeggiare il cane.