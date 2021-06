Un uomo accoltellato a Roma in zona Casal Bruciato

Un uomo è stato aggredito con numerose coltellate nel pomeriggio di oggi alla periferia di Roma, in zona Casal Bruciato. L'aggressore è fuggito. E' successo nei pressi di un minimarket in cui la vittima, un cittadino egiziano, lavora. Soccorso, è stato trasportato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della stazione Prenestino e della compagnia Piazza Dante. Da chiarire la dinamica dell'accaduto.