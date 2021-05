Roma, minaccia di morte la ex: arrestato per stalking

A Roma un uomo di 53 anni è stato arrestato per stalking nei confronti della ex. Da quanto emerso, prima l'ha riempita di messaggi minacciosi sul telefono, poi le ha attaccato sotto casa degli striscioni denigratori e ha dato fuoco al portone della sua abitazione e infine si è presentato sotto casa e quando lei si è affacciata al balcone ha minacciato di ucciderla con una pistola.

La denuncia

L'uomo è stato arrestato grazie alla denuncia fatta dalla donna alla polizia. Gli agenti hanno verificato la sua versione e trovato i riscontri alle accuse, sequestrando le armi che l'uomo aveva utilizzato per minacciarla e che erano nascoste illegalmente in un magazzino intestato a un'altra persona. Il Gip del tribunale di Roma ha così emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e l'uomo è stato arrestato. Il 53enne non era sconosciuto alle forze di polizia: negli ultimi 15 anni, una faida fra due note famiglie di Primavalle ha causato almeno due omicidi, fra i quali quello del fratello dell'arrestato.