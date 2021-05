Scontro fra due auto a Roma, feriti donna e neonato

Una donna e il figlio neonato sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto a Torpignattara a Roma. L'episodio è accaduto in in via Galeazzo Alessi. Nello scontro sono state coinvolte due auto e una, dopo aver travolto la pedana di un ristorante, si è schiantata contro il muro di un edificio. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. I pompieri hanno disposto il transennamento dell'area danneggiata per circa tre metri quadrati.