Incendio nella pineta di Castel Fusano a Ostia, colonna di fumo

Al momento, riferiscono i vigili del fuoco, non risultano persone coinvolte ma si registrano disagi al traffico a causa del denso fumo

Fiamme nella pineta di Castel Fusano, sul litorale di Ostia. L'incendio sta interessando la zona tra via Lido di Castel Porziano e via Cristoforo Colombo, su cui si è alzata una colonna di fumo. Sul posto sono al intervenuti i vigili del fuoco anche con mezzi aerei. Al momento, riferiscono i vigili del fuoco, non risultano persone coinvolte ma si registrano disagi al traffico a causa del denso fumo sprigionato dal rogo.