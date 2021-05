Vigili del fuoco al lavoro in Via Nettunense nel Comune di Ariccia: stanno provvedendo alla rimozione e messa in sicurezza del carico

Vigili del fuoco al lavoro in Via Nettunense nel Comune di Ariccia, vicino Roma. A quanto riferito, i pompieri stanno provvedendo alla rimozione e messa in sicurezza di un carico di circa 10 tonnellate uscito dalla sede di ancoraggio di un tir invadendo e ostruendo l'intera carreggiata. Non ci sono feriti.