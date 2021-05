Roma, parco Zoomarine riapre il 17 giugno: avrà Museo italiano Selfie

Il parco riaprirà con piscine, attrazioni meccaniche e acquatiche, dimostrazioni con gli animali, lo show dei tuffatori, scivoli acquatici e 6 piscine dedicate ad un pubblico di tutte le età. Il Museo del Selfie sarà interattivo e composto da 25 postazioni. Nel complesso saranno 25 gli eventi in programma per la stagione estiva

Riapre il 17 giugno Zoomarine, il più grande parco marino italiano. In base alle indicazioni del governo, riaprirà con piscine, attrazioni meccaniche e acquatiche, dimostrazioni con gli animali, lo show dei tuffatori, scivoli acquatici e 6 piscine dedicate ad un pubblico di tutte le età. Nel complesso saranno 25 gli eventi in programma per la stagione estiva.

Il Museo del Selfie

Ci sarà inoltre il Museo del Selfie, il primo in Italia: sarà un vero e proprio museo interattivo che si estende su una superficie di 400 metri quadri, composto da 25 postazioni dove il pubblico potrà apprendere storia e cultura del selfie e divertirsi a scattare foto curiose senza limiti.

La riapertura

Il 17 e il 18 giugno si riapre con un omaggio di Zoomarine ai bambini e ragazzi fino ai 16 anni di età: per loro (accompagnati da un adulto pagante) l'ingresso al Parco sarà gratuito, acquistando i ticket su www.zoomarine.it. Torna quest'anno lo spettacolo adrenalinico e mozzafiato dei tuffatori. ZooScuola Guida, attrazione pensata per i più piccoli, sarà invece un percorso all'aperto che unisce divertimento ed educazione.