Roma, si apre voragine a Torpignattara: auto inghiottite dalla strada

È avvenuto in via Zenodossio. Il manto stradale sarebbe sprofondato a causa di un guasto alle condutture idriche che ha provocato l'allagamento di un garage

Una voragine si è aperta nella mattina di oggi in via Zenodossio, quartiere di Torpignattara, a Roma. La strada ha ceduto facendo sprofondare due auto, un suv Mercedes e una Smart, parcheggiate lungo la via. La notizia è stata riportata da Romatoday. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale con il gruppo Prenestino che ha chiuso il perimetro dell'area interessata. Secondo una prima ricostruzione, la strada sarebbe sprofondata a causa di un guasto alle condutture idriche che ha provocato l'allagamento di un garage.