Roma, Marcello De Vito: “Il mio percorso nel M5S finisce qui”

De Vito: "Non avverto più alcun senso di appartenenza"

"Il motivo - scrive De Vito nel post - è che non avverto più alcun senso di appartenenza. Non riesco più a dire alle persone 'Noi del Movimento 5 Stelle…'. E questo per me è difficile da superare, impossibile direi".

"Risultato di "capriole ideologiche" degli ultimi due anni"

"Questo - prosegue De Vito - è il risultato delle tante "capriole ideologiche" degli ultimi due anni. Mi riferisco al "mai col PD" di fine luglio 2019, poi smentito nel mese successivo con la nascita del governo giallorosso; alla mancata sostituzione del capo politico dimessosi a gennaio 2019 nel termine previsto di 30 giorni; al "reggente aeterno" Vito Crimi che non ha voluto capire che il suo doveva essere un ruolo con una funzione limitata nel tempo (Demurtas docet); mi riferisco agli stati generali rinviati all'infinito con la motivazione del Covid; allo smantellamento di due totem, come il divieto di alleanze ed il vincolo dei due mandati, in 24 ore con una votazione agostana senza alcun vero dibattito. Mi riferisco alla battaglia tra Conte e Casaleggio/Rousseau per "il possesso" dei dati degli iscritti, trattati come oggetti, come il vero oro, il "mio tesssoro" come diveva Gollum nel noto film; mi riferisco al fatto che ormai quello che era il movimento della partecipazione dal basso appare uno strumento in mano a pochi, più sensibili ai sondaggi ed ai loro destini personali che all'attuazione dei principi statutari. Mi riferisco a quel… "ormai siamo nel campo progressista" cui io rispondo: "buon campo progressista a tutti voi". Mi riferisco al ben noto video di questo sedicente "Elevato". A tutto c'è un limite".

"Prosegue mio impegno politico"

De Vito conclude così il post: "Ringrazio le quasi 7.000 persone che hanno scritto il mio nome sulla scheda il 4 giugno 2016, conferendomi quel mandato che onorerò sino alla fine come ritengo di aver svolto sino ad oggi, con conoscenza della macchina amministrativa, del territorio, della sua politica. A breve - conclude - formalizzerò la mia uscita dal gruppo consiliare, come ho fatto con il MoVimento 5 Stelle, volontariamente e non da espulso. Prosegue il mio impegno politico. Guardo avanti con forza, determinazione e fiducia".