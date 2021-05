Roma, picchia la compagna: denunciato 33enne

Denunciato un uomo di 33 anni a Roma, accusato di aver picchiato la sua compagna di 41 anni la scorsa notte in un appartamento in zona Cinecittà. La donna, di origini romene, è stata soccorsa dai carabinieri alle 5 del mattino.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito l'uomo, connazionale della 41enne, in evidente stato alterazione alcolica ha colpito più volte la compagna, poi trasportata al Policlinico Casilino per vari traumi, con prognosi di 40 giorni. Il 33enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi e, contestualmente, gli è stato notificato l'atto di allontanamento urgente dalla casa familiare.