Roma, lite per una ragazza a San Lorenzo: accoltellato 23enne

Sul posto è intervenuta la polizia che ha arrestato un coetaneo con precedenti di polizia. Il giovane è accusato di tentato omicidio ed è stato anche stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Un ragazzo di 23 anni è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato accoltellato ieri sera, poco dopo le 23, a Roma nel quartiere San Lorenzo, zona di movida della Capitale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 23enne sarebbe stato accoltellato durante una lite per una ragazza.

Un arresto

Sul posto è intervenuta la polizia che ha arrestato un coetaneo con precedenti di polizia. Il giovane è accusato di tentato omicidio ed è stato anche stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.