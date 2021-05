Roma, manifestazione di Area a Ponte Milvio. VIDEO

Nonostante il divieto imposto dalla questura, alcune decine di persone hanno preso parte nel pomeriggio a Ponte Milvio, a Roma, alla manifestazione del coordinamento dei movimenti identitari sovranisti Area. "L'Italia non è antifascista", la scritta riportata su un grosso striscione che ha aperto il corteo dei manifestanti. In piazza anche una grossa bandiera nera con il logo del movimento e anche alcune della Palestina. "Boia chi molla è il grido di battaglia”, lo slogan intonato dai partecipanti, quasi tutti senza mascherina, oltre a "Basta odio anti-fascista" e cori contro la sindaca Virginia Raggi. "Non è un caso che dopo che ci è stata negata piazza Bocca della Verità siamo a Ponte Milvio, due simboli di Roma - ha detto al megafono il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore - La repressione non ferma mai la rivoluzione. Qui oggi inizia una battaglia per l'Italia e per la rivoluzione”. Durante il sit-in, sono stati accesi anche alcuni fumogeni.

Raggi: "L'Italia è antifascista"

In mertio alla manifestazione, non si è fatta attendere la replica della stessa Raggi, che su Twitter scrive: "L'Italia è antifascista, Roma è antifascista. Inaccettabile il corteo di Area e Forza Nuova per le strade della Capitale. Iniziativa illegale e gravissima. Mai più dittatura e oppressione".