Incidente stradale durante un inseguimento a Roma, un ferito

L'auto in fuga è finita su una scalinata in viale dei Monfortani e per estrarre il conducente dalla vettura è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco

Un uomo è rimasto ferito in un incidente avvenuto al termine di un inseguimento con una volante della polizia di Stato. E' successo nel pomeriggio a Roma: un'auto non si è fermata all'alt della polizia e così è scattato l'inseguimento. Durante la corsa si è verificato un incidente che ha coinvolto sia la macchina in fuga sia la volante. L'auto è finita su una scalinata in viale dei Monfortani e per estrarre il conducente dalla vettura è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso.