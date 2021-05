Roma, uomo muore investito da auto pirata

A dare l'allarme il conducente di un autobus che si è fermato per evitare che il corpo a terra venisse colpito da altri veicoli

A Roma un uomo è morto la scorsa notte dopo essere stato investito da un'auto che ha poi proseguito la corsa. L'episodio è accaduto in via Palmiro Togliatti. Sul posto pattuglie della polizia locale. La vittima era senza documenti.

L'allarme

A dare l'allarme il conducente di un autobus che si è fermato per evitare che il corpo a terra venisse colpito da altri veicoli. Sono in corso indagini per risalire all'investitore.