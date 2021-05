Tensioni a Roma vicino alla Camera durante manifestazione

Momenti di tensione si sono registrati oggi durante una manifestazione a piazza Montecitorio a Roma indetta da S.I. Cobas per discutere delle vertenze del Movimento 7 novembre, FedEx e Tnt. A quanto riferito, ci sono stati disordini quando i manifestanti hanno saputo che non avrebbero ottenuto l'incontro con il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

I disordini

Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, i manifestanti in gruppo si sarebbero spostati in piazza Colonna dove ci sono stati momenti di tensione e tafferugli, con alcune persone identificate. In seguito la situazione è tornata alla normalità e la manifestazione è ancora in corso. Al sit-in era stata preavvista la presenza di 50 persone.