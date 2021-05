Cade albero a Roma, feriti padre e figlio in monopattino

Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale. Entrambi sono stati dal 118 in ospedale e non sarebbero gravi

Un albero è caduto in strada ieri sera a Roma via Tiburtina ferendo due persone in monopattino, tra cui un ragazzino di 10 anni, e danneggiando alcuni veicoli. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale. Dai primi accertamenti eseguiti dagli agenti intervenuti, sembra che a bordo dei due monopattini, che si trovavano a transitare lungo la strada al momento della caduta dell'albero, ci fossero padre e figlio. Entrambi sono stati dal 118 in ospedale e non sarebbero gravi.