Roma, precipita da ponte Garibaldi mentre scatta un selfie: è grave

Un 31enne è caduto da un’altezza di oltre dieci metri. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. Dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico

Un ragazzo di 31 anni, della provincia di Napoli, è in gravi condizioni dopo essere precipitato da ponte Garibaldi, vicino a Trastevere, in centro a Roma, mentre si scattava un selfie. L’episodio è accaduto sabato sera. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. Il giovane è intubato e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate.

L’incidente

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, allertati dai sanitari, il 31enne era giunto nella Capitale nella giornata di sabato per trascorrere il fine settimana con alcuni amici. Dopo un giro in centro e la sosta nei locali della zona, la comitiva ha raggiunto il ponte che passa accanto all'isola Tiberina, dove il giovane farmacista ha deciso di immortalare quel momento con delle foto. E proprio mentre si apprestava a realizzare alcuni scatti è precipitato da un'altezza di oltre dieci metri, schiantandosi sulla pista ciclabile che corre lungo la banchina del fiume. Per chi indaga si è trattato di un incidente: il 31enne si sarebbe infatti spinto troppo all’indietro, non accorgendosi della fine del muretto. Gli agenti hanno ascoltato gli amici del 31enne: “Stava scattando delle foto, poi si è seduto sul muretto e ha perso l’equilibrio. È stata questione di istanti, non abbiamo potuto far nulla”, hanno dichiarato. Gli investigatori vaglieranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le foto scattate dai cellulari dei ragazzo.