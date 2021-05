Roma, lite tra madre e figlio finisce in ressa: due arresti

Caos ieri pomeriggio durante un arresto in zona San Basilio, alla periferia di Roma. Circa 50 persone sono scese in strada e hanno inveito contro gli agenti intervenuti per una lite in famiglia. In particolare un 18enne, in compagnia della fidanzata coetanea, aveva litigato con la madre. Sul posto sono intervenuti gli agenti.

La vicenda

A quel punto i due 18enni, dopo aver inveito anche contro di loro, sono scappati nell'abitazione chiudendo a chiave la porta di ingresso. In cucina i poliziotti sono stati aggrediti. La giovane, in particolare, avrebbe preso una forbice e ha tentato di ferire gli operatori sanitari. A finire in manette la coppia, arrestata per resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale e lesioni a incaricato pubblico servizio in concorso. Finiti in ospedale, invece, quattro agenti di polizia refertati con 10 giorni.