Incidente a Roma, scontro tra due auto e tre moto: un morto

È accaduto ieri pomeriggio in via di Santa Maria Mediatrice, all'incrocio con via Aurelia. Altre tre persone sono rimaste ferite

Tragico incidente, ieri pomeriggio, in via di Santa Maria Mediatrice, all'incrocio con via Aurelia, alla periferia di Roma. Nello scontro, che ha visto coinvolte due auto e tre moto, ha perso la vita un uomo di 52 anni, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Stando ai primi accertamenti eseguiti dagli agenti della polizia locale, sembra che le due auto e una delle moto fossero ferme al semaforo con luce rossa quando è arrivata la motocicletta guidata alla vittima che, per cause da accertare, tra cui una velocità non adeguata, è finita a terra, ribaltandosi più volte e urtando contro gli altri veicoli.