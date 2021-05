Roma, shopping senza pagare in via del Corso: denunciate due ragazzine

Due ragazzine di 15 e 16 anni sono state denunciate alla Procura della Repubblica per i minorenni con l'accusa di furto aggravato. E' successo a Roma: le due studentesse, originarie della provincia di Isernia, si sono recate in un grande magazzino di via del Corso e qui, dopo aver scelto e provato i capi di abbigliamento che preferivano, armate di due paia di forbici hanno rimosso le placche antitaccheggio dagli abiti. Quindi li hanno nascosti nei propri zaini. Appena oltrepassate le casse però sono state bloccate da un addetto alla sicurezza, che aveva notato le due, entrambe senza precedenti. Allertati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, le due sono state denunciate, la refurtiva recuperata e le forbici sequestrate .