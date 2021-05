Roma, minaccia un uomo con un coccio di bottiglia: arrestato

Tentata rapina ieri sera in zona Esquilino, a Roma. Poco prima delle 22, un 21enne della Guinea ha cercato di rubare soldi e cellulari a un uomo in strada, minacciandolo con un coccio di bottiglia ma è stato arrestato dai carabinieri. La vittima, un 46enne colombiano, ha chiesto aiuto a una pattuglia della stazione Piazza Dante, in transito su via Filippo Turati, raccontando l’aggressione subita. I militari hanno individuato il responsabile, che si è dato alla fuga gettando a terra il coccio. Bloccato poco dopo, nello zaino custodiva un coltello da cucina che è stato sequestrato. Il giovane, con precedenti e senza fissa dimora, è stato arrestato per tentata rapina aggravata.