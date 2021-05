Roma, schianto in auto contro il guard rail: muore 55enne

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri in via Tuscolana altezza via Anile, zona Morena, a Roma. Il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro il guard rail. Sul posto la polizia locale e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne. Approfondimenti da parte degli agenti per ricostruire esatta dinamica dell'incidente.