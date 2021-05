L'episodio è accaduto in viale Gaetano Arturo Crocco, in zona Magliana. Sulla vicenda, in queste ore, sta indagando la polizia

Rapina ieri sera in un supermercato di viale Gaetano Arturo Crocco, in zona Magliana a Roma. Due uomini, armati di pistola, hanno messo a segno il colpo e sono scappati. Il bottino è da quantificare. Non ci sono stati feriti. Sulla vicenda, in queste ore, sta indagando la polizia.